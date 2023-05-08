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Обзорные экскурсии по Москве на автобусе

Компания "Сити Тур 24" проводит ежедневные обзорные экскурсии на комфортабельных новых автобусах! В ходе экскурсий Вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Тверскую, Моховую, Мосфильмовскую, Большую Якиманку, Знаменку и насладитесь архитектурным контрастом, возникающим между стилями, в которых выполнены старинные здания и современные проекты. Автобус сделает остановки на смотровой площадке "Воробьевы Горы", а также у подножья башен Делового комплекса «Москва-сити». Профессиональные экскурсоводы за небольшой двухчасовой промежуток времени расскажут о более чем 30-ти основных достопримечательностях столицы! Время, проведенное с нами на обзорных экскурсиях, позволит не только отдохнуть с пользой Вам и вашей семье для расширения своего кругозора, но и получить незабываемые впечатления от поездок по историческим местам Москвы.

Туры выходного дня

Ассортимент наших туров постоянно пополняется. Можно выбрать не только тематику, но и удобное для Вас время. Такие предложения от компании "Сити Тур 24" помогут сэкономить время при получении наиболее интересной именно Вам информации.



  • Однодневные туры по Москве, Подмосковью, в избранные города Золотого Кольца, в Рязанскую, Тверскую, Калужскую области;
  • Многодневные туры по Золотому Кольцу, Воронежской области и других регионов России.

Пешеходные экскурсии

Посещение значимых мест и других достопримечательностей Белокаменной откроют Вам Москву совсем в ином историческом ракурсе, добавят познаний инфраструктуры современного многомиллионного мегаполиса с его уникальными раритетными артефактами. Одна из них проходит в самом сердце города - на Красной площади , а вторая пешеходная экскурсия по Москве проводится по первой улице, ставшей пешеходной зоной - по Арбату. Преимущество пешеходных экскурсий - движение! Для путешественников, которые любят активный отдых - это отличный вариант проведения досуга. Помимо всего вышеперечисленного пешеходная экскурсия является культурно-просветительским мероприятием, цель которого - повысить уровень знаний экскурсантов в области истории, художественного искусства и культуры.


Речные прогулки по Москве-реке

Речная прогулка по Москве на теплоходе с экскурсией или музыкой и рестораном – это хороший вариант отдыха, который позволит осмотреть достопримечательности нашей столицы. Путешествуя по Москве-реке можно насладиться видами города и больше узнать о истории Москвы и её культурных памятниках. Это отличный отдых вне зависимости от того путешествуете ли Вы одни, с компанией или семьёй.




Круизы

Круизы - это очень престижный, высокотехнологичный и комфортный способ путешествовать. На борту современных лайнеров с развитой инфраструктурой есть множество развлечений: бары и кафе бассейны, рестораны, казино и магазины, клуб по интересам для детей младшего и школьного возраста, театральные представления и вечерняя развлекательная шоу-программа. Всё это доступно вам в течение дня. Огромный выбор круизов по рекам и морям России и зарубежья, а также речные круизные пакеты вы найдете легко найдёте и выберете на нашем сайте.



Менеджеры компании Сити Тур 24 всегда на связи и с радостью подберут Вам самые лучшие экскурсии, прогулки и туры. Желаем отличного отдыха! 



Башня Око, 92-й этаж

Смотровая площадка "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" - самая высокая смотровая площадка под открытым небом в Европе, 354 метра над землёй, обзор на 360 градусов. Смотровая площадка находится на крыше башни ОКО Делового центра Москва Сити. Останкинская телебашня находится на уровне 337м, башня Федерации на высоте 324м, а Эйфелева башня 300 метров). Эта площадка - рекордсменка, ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ!

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