Заказать обратный звонок

8 495 248 1808

119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.1, Офис 414
РТО 024054

11:00-20:00

без выходных

Обзорные экскурсии

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Подробнее

РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

Билеты от 99 рублей

ВЕЧЕРНИЕ ЭКСКУРСИИ

Информация

Экскурсия на автобусе Огни Столицы Пешеходная экскурсия Прогулки на теплоходе Круизы Экскурсии




Развернуть/свернуть информацию...

Обзорные экскурсии по Москве на автобусе

Компания "Сити Тур 24" проводит ежедневные обзорные экскурсии на комфортабельных новых автобусах! В ходе экскурсий Вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Тверскую, Моховую, Мосфильмовскую, Большую Якиманку, Знаменку и насладитесь архитектурным контрастом, возникающим между стилями, в которых выполнены старинные здания и современные проекты. Автобус сделает остановки на смотровой площадке "Воробьевы Горы", а также у подножья башен Делового комплекса «Москва-сити». Профессиональные экскурсоводы за небольшой двухчасовой промежуток времени расскажут о более чем 30-ти основных достопримечательностях столицы! Время, проведенное с нами на обзорных экскурсиях, позволит не только отдохнуть с пользой Вам и вашей семье для расширения своего кругозора, но и получить незабываемые впечатления от поездок по историческим местам Москвы.

Туры выходного дня

Ассортимент наших туров постоянно пополняется. Можно выбрать не только тематику, но и удобное для Вас время. Такие предложения от компании "Сити Тур 24" помогут сэкономить время при получении наиболее интересной именно Вам информации.



  • Однодневные туры по Москве, Подмосковью, в избранные города Золотого Кольца, в Рязанскую, Тверскую, Калужскую области;
  • Многодневные туры по Золотому Кольцу, Воронежской области и других регионов России.

Пешеходные экскурсии

Посещение значимых мест и других достопримечательностей Белокаменной откроют Вам Москву совсем в ином историческом ракурсе, добавят познаний инфраструктуры современного многомиллионного мегаполиса с его уникальными раритетными артефактами. Одна из них проходит в самом сердце города - на Красной площади , а вторая пешеходная экскурсия по Москве проводится по первой улице, ставшей пешеходной зоной - по Арбату. Преимущество пешеходных экскурсий - движение! Для путешественников, которые любят активный отдых - это отличный вариант проведения досуга. Помимо всего вышеперечисленного пешеходная экскурсия является культурно-просветительским мероприятием, цель которого - повысить уровень знаний экскурсантов в области истории, художественного искусства и культуры.


Речные прогулки по Москве-реке

Речная прогулка по Москве на теплоходе с экскурсией или музыкой и рестораном – это хороший вариант отдыха, который позволит осмотреть достопримечательности нашей столицы. Путешествуя по Москве-реке можно насладиться видами города и больше узнать о истории Москвы и её культурных памятниках. Это отличный отдых вне зависимости от того путешествуете ли Вы одни, с компанией или семьёй.




Круизы

Круизы - это очень престижный, высокотехнологичный и комфортный способ путешествовать. На борту современных лайнеров с развитой инфраструктурой есть множество развлечений: бары и кафе бассейны, рестораны, казино и магазины, клуб по интересам для детей младшего и школьного возраста, театральные представления и вечерняя развлекательная шоу-программа. Всё это доступно вам в течение дня. Огромный выбор круизов по рекам и морям России и зарубежья, а также речные круизные пакеты вы найдете легко найдёте и выберете на нашем сайте.



Менеджеры компании Сити Тур 24 всегда на связи и с радостью подберут Вам самые лучшие экскурсии, прогулки и туры. Желаем отличного отдыха! 



Башня Око, 92-й этаж

Смотровая площадка "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" - самая высокая смотровая площадка под открытым небом в Европе, 354 метра над землёй, обзор на 360 градусов. Смотровая площадка находится на крыше башни ОКО Делового центра Москва Сити. Останкинская телебашня находится на уровне 337м, башня Федерации на высоте 324м, а Эйфелева башня 300 метров). Эта площадка - рекордсменка, ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ!

Фотогалерея

Парк Патриот
Парк Патриот
Огни Столицы
Огни Столицы
Башня Империя
Башня Империя
Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия
Новости 1 - 4 из 4
 Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Полезная информация

Об экскурсиях 15.06.2023 Экскурсии в Москве
Новости 04.06.2023 Салют с теплохода 12 июня
Об экскурсиях 04.06.2023 Расписание экскурсий в июне 2023
Интересные статьи 03.06.2023 Причалы Москвы и метро рядом.
Новости 18.05.2023 Дискотека на теплоходе «Ля-Музон»


Интересные статьи 18.05.2023 Речные прогулки в июне
Об экскурсиях 18.05.2023 Северный Экспресс по Москве-реке
Новости 18.05.2023 Расписание теплоходов, июнь 2023
Об экскурсиях 18.05.2023 Экскурсии в июне
Новости 08.05.2023 Как отдохнуть 9 мая
Новости 07.05.2023 Просмотр салюта с Башни ОКО
Об экскурсиях 06.05.2023 Салют с теплохода 9 мая 2023
Об экскурсиях 03.05.2023 Популярные прогулки по Москве
Новости 03.05.2023 Популярные прогулки в мае 2023
Интересные статьи 01.05.2023 Экскурсии на автобусе на майские праздники
Интересные статьи 01.05.2023 Прогулки на теплоходе 9 мая
Новости 01.05.2023 Экскурсии на автобусе на майские
Новости 01.05.2023 Прогулки на теплоходе на майские
Об экскурсиях 18.04.2023 Экскурсии в усадьбы
Об экскурсиях 18.04.2023 Автобусные экскурсии
Больше интересных статей

Партнеры

Новый Театр
travel_system
city
cloud

Есть вопросы — спрашивайте!

Не стесняйтесь, наши менеджеры помогут Вам и ответят на все ваши вопросы.
Задать вопрос менеджерам СитиТур24
 

3

 года успешной
работы

20000

довольных
клиентов

Обзорные экскурсии по Москве на автобусе.

Прогулки на теплоходах. Круизы.


Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru